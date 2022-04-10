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شكرى يستقبل نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى المعنى بموضوعات تغير المناخ

الأحد، 10 أبريل 2022 12:00 م
شكرى يستقبل نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى المعنى بموضوعات تغير المناخ جانب من اللقاء
كتب : أحمد جمعة

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استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، الأحد، "فرانز تيمرمانز" نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي التنفيذي المعني بموضوعات تغير المُناخ، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

ومن المقرر أن يلتقي تيمرمانس مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد عبد العزيز ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد.

وبالإضافة إلى المحادثات البناءة قبيل COP27، سيطرح تيمرمانس مناقشات حول شراكة متوسطية للهيدروجين الأخضر لتعزيز التواصل بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مثل التحول إلى الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة ونماذج النمو الأخضر وتنوع مصادر الطاقة والتمويل المستدام وأسواق الكربون والتكيف.

 

 


اخبار مصر

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سامح شكري

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