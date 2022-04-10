اليوم السابع
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سقوط سيدة من عقار بعد مشاجرة مع زوجها بالمعصرة

الأحد، 10 أبريل 2022 12:46 ص
سقوط سيدة من عقار بعد مشاجرة مع زوجها بالمعصرة حادث.. ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقيت ربة منزل مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الخامس بمنطقة المعصرة، بعد اختلال توازنها أثناء نشوب مشاجرة بينها وبين زوجها بسبب خلافات أسرية وتم نقلها إلى المستشفى. 
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من المستشفى العام، يفيد باستقبال ربة منزل، مصابة بكسور ونزيف داخلى إثر سقوطها من علو، وتوفيت فور وصولها.
 
 
وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين سقوط الضحية من الطابق الخامس، أثناء تشاجرها مع زوجها اختل توازنها وسقطت من بلكونة منزلها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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