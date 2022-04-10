رمضانهم فى السجن.. ضرب أباه حتى الموت والجنايات عاقبته بالسجن المشدد

كتب أحمد حسنى

يقدم اليوم السابع في سلسلة "رمضانهم في السجن"، الجرائم التي أدت لزج أصحابها خلف القضبان، سواءً كان هؤلاء المتهمين شخصيات عامة أو متهمين في قضايا جنائية مختلفة.

-قاتل والده

قصة مؤلمة تجرد فيها الأبن من المشاعر الإنسانية، بعد ما قتل والده بشكل مأساوي، بضربه حتى الموت.

القصة الحزينة بدأت بضرب المتهم لوالده بشكل عنيف، ما أدى لوفاة الأب على الفور، وتم إلقاء القبض على المتهم وإحالته لمحكمة الجنايات المختصة.

محكمة الجنايات المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، من جانبها قضت بمعاقبة متهم بقتل والده بعصا خشبية، في التجمع الخامس، بالسجن المشدد 7 سنوات.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم ضرب والده المجني عليه "نصر.ن"، بأن أمسك عصا خشبية وانهال عليه ضرباً، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير للصفة التشريحية المرفق بالأوراق، ولم يقصد بذلك قتله ولكن أفضى إلى موته.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "عصا خشبية" بدون ضرورة لإحرازها، وبسؤال المتهم عن التهمة الموجهة إليه، قرر أنه لا يعلم ما حدث حينها ولم يرى والده إلا في المستشفى بعد الواقعة.