رفع 1500 طن مخلفات أسفل دائرى غطاطى وأعمال تطوير وإزالة تعديات بالهرم

كتب سيد الخلفاوى

شنت محافظة الجيزة حملات نظافة لتجريد ورفع المخلفات الصلبة والرتش أسفل دائري كفر غطاطي وتم رفع 1500 طن مخلفات بواقع عدد نقلات 50 نقله كما تم أعمال تجريد الأتربة وتمهيد الطريق بداية من اللبيني فيصل وحتي المنصورية طريق غطاطي في ضوء الانتهاء من اعمال التطوير بتجميل الشوارع الداخلية والخارجية بنطاق حى الهرم.

كما قامت إدارة المرافق ومشروعات الطرق بأعمال تركيب بلاط انترلوك مع تركيب بلدورة بطريق المريوطية فيصل وتم رفع كافه البلدورات المتهالكة من الطريق وتجريد شارع كفر طهرمس وشارع عمرو بن العاص وازاله التعديات الموجودة به وتم عمل حمله علي شارع فيصل الرئيسي وازاله كافه التعديات والاشغالات علي حرم الطريق.

ونفذت إدارة الإنارة بأعمال اصلاح ولاعه نفق اللبيني وإصلاح عطل في ولاعه سيراميكا الدالي بمنشأة البكاري واصلاح عطل عند كمين ابو الهول السياحي وإصلاح عطل بحدائق الاهرام القديمة كما تمت اعمال تركيب باب ولاعة أمام مدرسة رمسيس سابقا عند نزلة كوبرى المنصورية وتم أعمال الصيانة وإنارة الكشافات تحت كوبرى غطاطى.

يأتي ذلك في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن الاستمرار بشن الحملات بصفه دوريه لرفع كفاءه منظومه النظافة والإنارة وأعمال التطوير وإزاله التعديات بالأحياء والمراكز والمدن ومتابعة تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم.