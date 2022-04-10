رئيس جامعة أسيوط يُعين وكيلا جديدا لكلية الصيدلة و2 من رؤساء الأقسام

أسيوط – فريق المحافظات

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عدة قرارات جديدة، تضمنت تعيين الدكتور حسن رفعت حسن الأستاذ بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بكلية الصيدلة وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب وذلك لمدة ثلاث سنوات.

كما شملت القرارات، تعيين الدكتور عبد المهيمن مصطفى محمد الأستاذ بقسم التشريح والأجنة بكلية الطب البيطرى رئيس لقسم التشريح والأجنة وذلك لمدة ثلاث سنوات.

بالإضافة إلى قيام الدكتور أحمد مرتضى فكرى الأستاذ المساعد بقسم طب الفم وأمراض اللثة والتشخيص بكلية طب الأسنان بعمل رئيس مجلس قسم طب الفم وأمراض اللثة والتشخيص بالكلية وذلك لمدة عام.