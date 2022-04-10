الرئيسية تقارير مصرية رئيس الوزراء يوافق على منح الجنسية المصرية لعدد من الأشخاص الأحد، 10 أبريل 2022 03:47 م الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالموافقة على منح الجنسية المصرية لعدد من الأشخاص من المواطنين السوريين والفلسطنيين. منح الجنسية مجلس الوزراء مصطفى مدبولى الجريدة الرسمية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الأوقاف: عدم السماح بالحج على نفقة الدولة هذا العام والاقتصار على حج الفريضة الأحد، 10 أبريل 2022 03:37 م معلومات الوزراء: 85 مليون وظيفة ستختفى فى 2025 الأحد، 10 أبريل 2022 03:28 م رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالدولة الأحد، 10 أبريل 2022 02:09 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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