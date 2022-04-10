اليوم السابع
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الأحد، 10 أبريل 2022 04:49 م
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رئيس الوزراء يوافق على منح الجنسية المصرية لعدد من الأشخاص

الأحد، 10 أبريل 2022 03:47 م
رئيس الوزراء يوافق على منح الجنسية المصرية لعدد من الأشخاص الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالموافقة على منح الجنسية المصرية لعدد من الأشخاص من المواطنين السوريين والفلسطنيين.
 
 

 


منح الجنسية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

الجريدة الرسمية

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