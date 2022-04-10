رئيس الوزراء يوافق على منح الجنسية المصرية لعدد من الأشخاص

كتبت هند مختار

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالموافقة على منح الجنسية المصرية لعدد من الأشخاص من المواطنين السوريين والفلسطنيين.