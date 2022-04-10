رئيس الوزراء يتابع جهود حل مشكلات المستثمرين السياحيين المتعثرين بشرم الشيخ.. صور

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الجهود المبذولة للتعامل مع المشكلات التى تواجه عددا من المستثمرين السياحيين المتعثرين بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والسيد/ سراج الدين سعد، مساعد وزير الإسكان لشئون الهيئة العامة للتنمية السياحية، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، أن لقاء اليوم، يستهدف متابعة الجهود المبذولة للتعامل مع ما تم رصده لدفع مشروعات المستثمرين السياحيين المتعثرين بمدينة شرم الشيخ، وصولاً لحلول فورية للمعوقات التى تواجه استكمال تنفيذ مشروعاتهم فى قطاع الفنادق، مؤكداً أن ما يتم من خطوات فى هذا الصدد، إنما يأتى دعماً للمستثمرين الجادين، الذين لديهم نسب إنجاز متقدمة فى المشروعات الخاصة بهم، وسعياً لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات، وتشغيلها، بما يسهم فى زيادة حجم الغرف السياحية، بمختلف مستوياتها بالمدينة، وذلك استعداداً لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27"، بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض موقف المشروعات السياحية المتعثرة بمدينة شرم الشيخ، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع المسئولين المعنيين والمستثمرين السياحيين، لطرح المعوقات التى تواجه أعمال استكمال تنفيذ مشروعاتهم السياحية على أرض المدينة، والحلول المقترحة للتغلب على هذه المعوقات.



رئيس الوزراء يتابع جهود حل مشكلات المستثمرين السياحيين (1)



رئيس الوزراء يتابع جهود حل مشكلات المستثمرين السياحيين (2)



رئيس الوزراء يتابع جهود حل مشكلات المستثمرين السياحيين (3)