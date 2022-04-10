اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس الوزراء العراقى يؤكد أهمية منع "داعش" من النمو مجددًا

الأحد، 10 أبريل 2022 09:47 م
رئيس الوزراء العراقى يؤكد أهمية منع "داعش" من النمو مجددًا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد خلال لقاء مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، أهمية إدامة الزخم في الحرب على الإرهاب، ومنع خلايا تنظيم "داعش" من النمو مجددا.


وأفاد بيان صادر عن مكتب الكاظمي بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء التعاون الأمني والعسكري بين بغداد وواشنطن، والحرب على الإرهاب، وملاحقة فلول تنظيم داعش المندحرة، وآخر عمليات القوات المسلحة العراقية في هذا الشأن.


وتناول اللقاء تعزيز التنسيق الأمني المشترك، ولاسيما بعد أن انتقل دور التحالف الدولي ضد الإرهاب إلى مرحلة المساعدة في بناء القدرات العسكرية العراقية وتقديم المشورة والدعم والتمكين، وفقا للبيان.


وأكد الكاظمي، وهو أيضا القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أهمية إدامة الزخم في الحرب على الإرهاب، ومنع خلايا داعش من النمو ثانية، أو تأسيس مواطئ قدم لها، وتهديد أمن العراقيين والمنطقة.


من جهته، أعرب الجنرال مايكل كوريلا عن تقديره للمستوى القتالي للقوات الأمنية العراقية، وارتفاع مؤشرات الأداء وقدرتها على تنفيذ مهامها الميدانية الجديدة، واستثمار القدرات الجوية التي توفرها طائرات القوة الجوية العراقية الحديثة.


وجرى أثناء اللقاء، بحسب البيان، التطرق إلى الوضعين الأمني والعسكري على المستوى الإقليمي والتنسيق المشترك لوأد نشاط الجماعات الإرهابية، وما تمثله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها.


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