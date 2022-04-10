"دهانات الجزيرة" تنظم حفل إفطارها السنوي الأول في مصر

تقرير خاص

في إطار اهتمامها المتواصل بالسوق المصري، نظمت شركة "دهانات الجزيرة"، الشركة السعودية الرائدة في مجال الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حفل إفطارها السنوي الأول في مصر، لتشارك الإفطار الرمضاني مع وكلائها وشركاء نجاحها في مصر بحضور كل من عبد الله الرميح، المدير التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة"، و أحمد طالب، المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات.

هذا وقد أعرب عبدالله الرميح، الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة"، عن سعادته البالغة بتنظيم حفل الإفطار السنوي الأول للشركة في مصر، والذي وصل عدد وكلائها في أقل من عام إلى ما يزيد عن 120 فرعا في جميع محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن شركة "دهانات الجزيرة" تولي اهتماماً كبيراً بالسوق المصري، وتعتبره سوقاً استراتيجياً بالنسبة لها خاصة في ظل ما تشهده مصر من تنمية عمرانية وعقارية، وأن حفل الإفطار هذا يعدّ إيذاناً للاستعدادات التي تجريها الشركة لضخّ استثمارات كبيرة في السوق المصري من خلال تنفيذ عدة مشروعات كبرى.

وقال عبدالله الرميح إن السوق المصري سيكون بداية ومركزاً لانطلاق سلسلة من الاستثمارات والمشروعات الكبرى الخاصة بشركة "دهانات الجزيرة" خارج المملكة العربية السعودية، لتمتد هذه المشروعات إلى شمال أفريقيا، ثم تنطلق جنوباً حتى تغطي كامل القارة الأفريقية، مشيداً بالمناخ الجاذب للاستثمار في مصر والتعاون الكبير بين الشركة ووكلائها المصريين.

جدير بالذكر أن شركة دهانات الجزيرة تأسست عام 1979 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي شركة متخصصةً في تصنيع وإنتاج وتصدير دهانات وحلول إنشائية عالية الجودة، حيث يتم تصنيع منتجاتها وفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، وقد نجحت الشركة على مدى العقود الماضية في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدة من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.