اليوم السابع
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دبلوماسى أوروبي: أوكرانيا قد تتلقى ردا على طلب الانضمام للاتحاد في يونيو

الأحد، 10 أبريل 2022 11:04 م
دبلوماسى أوروبي: أوكرانيا قد تتلقى ردا على طلب الانضمام للاتحاد في يونيو الاتحاد الأوروبى - أرشيفية
أ ش أ

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قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا ماتي ماسيكاس، اليوم الأحد، إن أوكرانيا قد تتلقي ردا إيجابيا على طلبها بالحصول على حالة مُرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي بحلول يونيو 2022.


وأضاف ماسيكاس - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "نحن الآن نتحدث عن أسابيع فقط وليس شهورا، أعتقد أن الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) سيعرضون اقتراحاتهم في يونيو، وسيتم الاعتراف بالتزام أوكرانيا بمعايير كوبنهاجن (التي تم تبنيها في 1993)".


ووصف ماسيكاس ما يحدث حاليا بأنه أسرع استجابة من الاتحاد الأوروبي لطلب انضمام إليه على الإطلاق، حيث كان يتطلب الأمر عادة بين 8 إلى 12 شهرا ليتم تقديم الطلب فقط، لكن الآن فإن استجابة التكتل على الطلب المُقدم تم تقسيمها إلى جزئين، رد المفوضية الأوروبية والرد اللاحق من الدول الأعضاء.


وتوقع ماسيكاس أن يكون الرد العام سريعا وإيجابيا، لكنه دعا إلى عدم التكهن بمستقبل هذا الأمر والتقييم المحتمل للمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء وشكل استجابتهم لطلب أوكرانيا.


أوكرانيا

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روسيا

روسيا والاتحاد الأوروبى

روسيا وأوكرانيا

انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

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