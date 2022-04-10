خيط الجريمة.. الكاميرات تقود النيابة لكشف عاطلين قتلا سائقا لسرقة توك توك

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" فى سلسلة حلقات "خيط الجريمة"، ويسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة.

تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى حقيقة على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

قادت كاميرات المراقبة فريق النيابة بجنوب الجيزة، لكشف هوية عاطلين قتلا سائق توك توك فى منطقة أبو النمرس بهدف سرقة المركبة الخاصة به، بأن استوقفاه بهدف توصيلهم لأحد الأماكن وبمجرد وصوله لمكان ناء خالى من المارة، قاموا بتهديده وطالبوه بترك التوك توك الخاص لكنه رفض وقاومهم، ووجهوا نحو جسده طعنات تسببت في وفاته وفروا هاربين مستقلين التوك توك.

أمرت النيابة بجمع الكاميرات لحظة خروج المجنى عليه منه منزله وتبين أن المتهمين استوقفاه واستقلوا التوك توك وتوجهوا به لمكان خالى من الماره، تم تحديد هوية المتهمين وبإعداد الأكمنة تمكنوا من ضبطهم، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، تمكنوا من القبض على عاطلين وراء قتل شاب بأبو النمرس لسرقة التوك توك توك الخاص به في أبو النمرس، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بترعة في أبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن الجثة لشاب تم تحديد هويته، وكشفت التحريات أن عاطلين استدرجاه لتوصيلهما، ثم اعتديا عليه، وألقياه بالترعة، واستوليا على التوك توك وفرا هاربين. بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.