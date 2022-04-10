حياة كريمة.. بدء إنشاء مكتبات "أكشاك كتابك" بقرى أشمون فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تابع المهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، البدء الفعلى فى إنشاء أول مكتبات "أكشاك كتابك" بقرى مركز أشمون ،وذلك بعد المعاينات التى قامت بها الهيئة العامة لوزارة الثقافة والهيئة المصرية للكتاب من قبل لإختيار الأماكن المناسبة لإنشاء مكتبة بكل وحدة محلية وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى مركز أشمون.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز أشمون.

وأشار سرور، إلى أن مشروع أكشاك كتابك جاء بهدف توطين الثقافة فى القرى التى يتم تأهيلها لنشر التنوير وتعزيز قيم الثقافة المصرية وبناء الشخصية التى تحافظ على ما تم تطويرة بقرى مبادرة حياة كريمة وكذا نشر الوعى والأفكار البناءة وغرس قيم التعلم وتشجيع مختلف شرائح المجتمع على القراءة والاطلاع ومحاربة التطرف وتصويب المفاهيم خاصة لدى الشباب والمساعدة فى تكوين وعى الأجيال القادمة وتحقيق العدالة الثقافية فى مختلف قرى مركز أشمون، كما يساهم فى خلق فرص عمل من خلال إدارة وتشغيل أبناء القرى لهذه المنافذ والمكتبات.

وشدد سرور، على المتابعة الدورية لكافة المشروعات التى يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها وتذليل كافة العقبات للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.