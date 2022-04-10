حملة أمنية لملاحقة المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة إعداد الحملات الأمنية لضبط حائزي المواد المخدرة، والمتورطين في الاتجار بها بأنحاء المحافظة، وتمكن رجال المباحث من ضبط 19 متهما بحوزتهم كميات من الحشيش، والهيروين، والأقراص المخدرة، والفودو.

كما ضبط رجال المباحث هواتف محمولة ومبالغ مالية بحوزة المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة الهواتف للتواصل مع عملائهم، والمبالغ المالية من حصيلة الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.