حملات لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص سواء تعدي على أراضي زراعية أو أملاك دولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بغيتة بإزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف، فتم تنفيذ إزالة لحالتين بالروضة الشرقيه بمساحة 200 متر لكل حالة منهم وإزالة حالتين بالروضة الغربية التابعة للوحدة المحلية بغيتة بمساحة 150 مترا لكل منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالجُديدة بالتصدى لحالة بناء سقف جمالون صاج وعروق خشبيه على مساحه 110 أمتار بعزبة البراجيلى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الوحدة المحلية بالجُديدة بشن حمله مكبرة لإزالة تعدى بالبناء خارج الحيز العمرانى عبارة عن منزل وأعمدة وسقف خرسانى على مساحة 100 متر بعزبة رشوان التابعة للوحده المحلية بالجُديدة وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحده المحليه بالحلميه بإزالة حالة تعدي على مساحه 150 متر ، و قامت الوحده المحليه بالملاك بإزالة حالة تعدي على مساحه 4 قيراط عباره عن حوائط بالطوب الدبش بغرض إقامه سور وتم التصدي لها وإزالتها على الفور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.