جمارك مطار القاهرة الدولى تضبط محاولة تهريب تماثيل مصنوعة من العاج.. صور

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة الدكتور صابر عبد الحميد عبد السميع مدير الجمرك من ضبط محاولة عدد من التماثيل المصنوعة من العاج بحوزة راكب قادم من تركيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركى بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من اسطنبول على طائرة الخطوط الجوية التركية، اشتبه محمد عبد الباقى رئيس القسم المعين على اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولى فى راكب مجرى من أصل مصرى قادم من تركيا، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أو أية ممنوعات أجاب بالنفى،

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد محمد عبد العليم مأمور الفحص أفاد بوجود كثافات على شكل تماثيل.

وبالعرض على رفعت صدقى نائب مدير الجمرك قام بتكليف علاء خضر وجمال السيد مدير الحركة بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود،3 تماثيل أحجام وأشكال مختلفة مخبأه بين طيات الملابس داخل حقائب الراكب، وبالعرض على طبيب الحياة البرية أفاد بأن التماثيل مصنوعة من العاج (سن الفيل) المجرم تداوله دوليا وذلك بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 19994 والقانون رقم 9 لسنة 2009 والقرار الوزارى رقم 1150 لسنة 1999.

قرر الدكتور صابر عبد الحميد عبد السميع مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 87 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.