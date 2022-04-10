جارديان: انطلاق الجولة الأولى من انتخابات فرنسا وسط مخاوف من قلة المشاركة

كتبت رباب فتحى

افتتحت صباح اليوم الأحد مراكز الاقتراع في أنحاء فرنسا لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي تحولت من انتخابات محسومة لصالح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات لا يمكن التنبؤ بنتيجتها، نظرا لشدة المنافسة بينه وبين مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، حيث من المتوقع أن يتنافسا في الجولة الثانية من الانتخابات في 24 إبريل الجارى.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن إيمانويل ماكرون ومارين لوبان من بين المرشحين الـ 12 الذين يتم الاختيار من بينهم اليوم، ومن المتوقع أن يصلا إلى الجولة الثانية في غضون أسبوعين ، لكن استطلاعات الرأي أشارت إلى أن السباق سيكون قريبًا للغاية ويصعب التنبؤ به.

في الأسابيع الأخيرة ، سد جان لوك ميلينشون من اليسار الراديكالي الفجوة مع المرشحين الأولين ، ويقول منظمو الاستطلاعات إن مستوى الامتناع عن التصويت من المرجح أن يلعب دورًا رئيسيًا في النتيجة النهائية. واقترح بعض المحللين أن ما يصل إلى ثلث الناخبين يمكن أن يتجنبوا الاقتراع ، وهو أعلى رقم في 20 عاما.

وكان الرئيس المحافظ السابق نيكولا ساركوزي من بين أول من شاركوا في التصويت ، وتبعه بعد ذلك بفترة وجيزة مرشحة الحزب الاشتراكي آن هيدالجو.

وأوضحت الصحيفة أن حوالي 48.7 مليون شخص مؤهلون للتصويت في المنافسة الرئاسية. وسيقود الفائز ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والقوة النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي. وتعني الفروق الزمنية أن التصويت بدأ في أقاليم ما وراء البحار بفرنسا في منتصف النهار بتوقيت باريس يوم السبت. في بولينيزيا الفرنسية ، قُدّر عدد الناخبين الذين أدلوا بنسبة 12.34٪ ، مقارنة بـ 22.24٪ في نفس الوقت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2017.