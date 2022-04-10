تموين الإسكندرية: ضبط دقيق بلدى معبأ فى عبوات دقيق حر وأسماك مجهولة المصدر

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة، بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، لتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز الأفرنجية ومطاردة السلع مجهولة المصدر حماية للمواطنين من الغش التجارى والتدليس.

وقد قامت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الادارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة ومحمد الشافعى مفتش الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين، بشن حملات على نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط مخبز شامى حر بحيازته 9شكاير دقيق بلدى مدعم82 % زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم تم تعبئته فى أجوالة دقيق 72% بغرض التربح من فارق السعر.

كما تم ضبط محل أسماك عدد لحيازته عدد 30 كيلو سمك ماكريل بدون بيانات وبدون الفواتير دالة على مصدرها، ضبط محل بحيازته وعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية، و تم التحفظ على كرتونة صلصة باجمالى عدد 1248 كيس منتهى الصلاحية، 25 باكو كيك منتهى الصلاحية، وتحرير محضرين بيع خبز شامى بسعر أزيد لمخبزين سياحى، تحرير محضر بيع خبز، بأزيد ضد مخبز بلدى، تحرير 6 محاضر عدم اعلان عن أسعار المواد الغذائية بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام