تكريم حفظة القرآن بجنوب سيناء 20 رمضان.. وإنشاء مسجدين بدهب ونويبع

جنوب سيناء _ياسر عامر

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على إنشاء مسجدين أحدهما بمدينة دهب والآخر بمدينة نويبع بالمشاركة مناصفة بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، كما تم الاتفاق على تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء محافظة جنوب سيناء يوم الخميس 20 رمضان 1443هـ الموافق 21/4/2022م في أول ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان ليلة الحادي والعشرين .

وبهذه المناسبة سيتم توزيع 2 طن لحوم صكوك إطعام على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة جنوب سيناء، ليصل إجمالي ما تم توزيعه على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة خمسة أطنان لحوم صكوك إطعام وألفي شنطة رمضانية.



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