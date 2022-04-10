تعيين الدكتورة هويدا مدحت منسقا لوحدة أيادى مصر بمحافظة الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أصدر الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، القرار رقم 161 لسنة 2022 بتعيين الدكتورة هويدا مدحت توفيق الباحثة السياحية بالهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالفيوم منسقا عام لمنصة أيادى مصر بمحافظة الفيوم، ولها صلاحيات الاستعانة بأفراد من المحافظة لتنسق العمل مع تحديد منسق بكل مركز وقرية .

وكان قرر محافظ الفيوم إنشاء وحدة أيادى مصر بديوان عام المحافظة، تحت إشراف نائب المحافظ وتكون تبعتها السكرتير العام وإختصاصاتها تشمل عمل حصر شامل لأشهر الصناعات التراثية والحرفية وأماكن تمركزها بكل مركز وقرية بالمحافظة، وتخصيص باترينة زجاجية بمدخل المحافظة لعرض منتجات أيادى مصر من منتجات المحافظة .

كما تشمل اختصاصات المنصة توفير دعم لوجستى لعقد ورش تدريبية فرعية على مستوى المحافظة ودورات تعريفية لأصحاب الحرف من مختلف الأماكن بالمحافظة بالإضافة الى عمل خطة توعية لهم بأهمية المنصة ويتم التنسيق حول مواعيد وترتيبات عقد الورشة مع الوحدة المركزية بالإدارة المحلية .

كما شمل قرار المحافظ حول إختصاصات الوحدة إقامة معارض ثابتة للمنتجات الحرفية والتراثية فى المحافظة بالمكان الذى يختاره بالتنسيق مع المشرف والسكرتير العام تحت مظلة وزارة التنمية المحلية وإشراف المحافظة لعرض لعرض أهم ما تشتهر به المحافظة من المنتجات التراثية والحرفية .

وقرر المحافظ نشر إعلان موحد عن المنصة من خلال الموقع الإلكترونى المحافظة وصفحات التواصل الإجتماعى وربما من خلال الميادين العامة

كما شمل قرار محافظ الفيوم التنسيق مع وحدات حياة كريمة والتكتلات الإقتصادية بالمحافظة للوصول الى الفئات المهمة من أصحاب الحرف والقيام بما يسند الى الوحدة من أعمال وتوصيات من نائب محافظ الفيوم والسكرتير العام للمحافظة.