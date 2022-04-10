ترامب يعلن تأييده لترشح دكتور أوز فى سباق الشيوخ الأمريكى بولاية بنسلفانيا

كتبت ريم عبد الحميد

أعلن الرئيس الأمريكى السابق تأييده لدكتور محمد أوز، فى ترشحه لمقعد مجلس الشيوخ الأمريكى، وذلك قبل أسابيع من بدء السباق التمهيدى الجمهورى فى ولاية بنسلفانيا.

وقال ترامب فى البيان الذى أعلن فيه تأييده لجراح القلب والإعلامى الأمريكى الشهير، إن الأمر كله يتعلق بالفوز فى الانتخابات من أجل منع مجانين اليسار الراديكالى من تدمير البلاد.

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن التأييد جاء بعد أشهر من المناورات خلف الكواليس من قبل أوز والمرشح الآخر البارز فى بنسلفانيا دايف ماككورميك، واللذين دخلا السباق بعدما خرج خيار ترامب الأول للترشح شون بارنيل من السباق فى أواخر العام الماضى.

وقال ترامب فى بيان التأييد إن بنسلفانيا لديها فرصة هائلة لإنقاذ أمريكا من خلال انتخاب دكتور محمد أوز اللامع والشهير لمجلس الشيوخ الأمريكى، مضيفا أنه عرف الدكتور أوز لسنوات عديدة مثلما فعل كثيرون آخرون، حتى لو كان ذلك فقط من خلال برنامجه التلفزيونى الناجح للغاية. وقد عاشا معنا من خلال الشاشة وطالما حظى بشعبية واحترام وذكاء.

ومضى ترامب قائلا إنه يعتقد أن أوز سيكون الشخص الأكثر قدرة على الفوز فى الانتخابات العامة وسيحقق أداءً جيدا فى فيلادليفيا وبيتسبرج.

وأشاد ترامب بتعليم أوز ومسيرته الطبية فى بيانه، وقال حتى إنه بحالة صحية رائعة وهو ما جعله يعجب به أكثر، وإن كان الرئيس السابق قد قال إنه ينبغى أن يخسر رطلين من وزنه، وفقا لسى إن إن.

وسبق أن أشارت تقارير إلى أن السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب تفضل أوز عن المرشحين الآخرين، وقال ترامب إن أوز سيحظى بدعم النساء.