تجديد حبس 3 إخوة قتلوا شقيقين خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بإمبابة

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس 3 أشقاء 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل شقيقين بسبب خلافات الجيرة بإمبابة.

وناظر فريق من النيابة جثث الضحايا، وتبين إصابتهما بطعنات بالصدر والبطن، نتيجة الاعتداء عليهما بأداة حادة، وأمرت بتشريح الجثامين وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بهما.

ووجهت النيابة العامة للأشقاء الـثلاثة تهم القتل العمد، وحيازة أسلحة بيضاء واستعراض القوة، والبلطجة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

ويجرى رجال المباحث بقسم شرطة المنيرة الغربية، تحريات موسعة حول الواقعة، للوقوف على ظروف وملابسات الحاث، وكشفت تحرياتهم الأولية أن أحد الأشقاء الثلاثة المتهمين، اعتدى على المجنى عليهما بسلاح أبيض، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص فى منطقة المنيرة الغربية، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين تشاجر 3 أشقاء، مع شقيقين، بسبب خلافات سابقة بينهم، مما أسفر عن مقتل الشقيقين الطرف الثاني، نتيجة الاعتداء عليهما بسلاح أبيض خلال المشاجرة.