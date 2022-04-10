اليوم السابع
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الأحد، 10 أبريل 2022 01:10 م
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تجديد حبس صاحب كشك متهم بقتل سائق بسبب خلاف على ركن سيارة بالجيزة

الأحد، 10 أبريل 2022 01:00 م
تجديد حبس صاحب كشك متهم بقتل سائق بسبب خلاف على ركن سيارة بالجيزة حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس صاحب كشك 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل سائق بسبب الخلاف على ركن سيارة أمام الكشك الخاص به.
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل سائق نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن صاحب كشك تشاجر مع المجني عليه بسبب خلاف على ركن السيارة أمام الكشك، واعتدى عليه بسلاح أبيض مما أسفر عن مقتله.
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم،  واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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