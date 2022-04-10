اليوم السابع
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بنك الاستثمار الأوروبي "EIB" يتعهد بتقديم 4 مليارات يورو لدعم لاجئي أوكرانيا

الأحد، 10 أبريل 2022 01:07 م
بنك الاستثمار الأوروبي "EIB" يتعهد بتقديم 4 مليارات يورو لدعم لاجئي أوكرانيا بنك الاستثمار الاوروبى
كتبت: هناء أبو العز

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أعلن بنك الاستثمار الأوروبي "EIB" استعداده لتقديم 4 مليارات يورو خلال عامي 2022 و2023 لدعم برامج تأمين الخدمات العامة للاجئين الأوكرانيين وتطوير البنية التحتية بالمدن والمناطق التي تستضيف لاجئين في دول الاتحاد الأوروبي ومساعدتها في توفير الاستثمارات العاجلة من أجل تطوير البنية التحتية الاجتماعية كذلك.
 
وأكد رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير - في بيان للبنك - التزام البنك بتوفير الدعم المالي والاستشاري لمساعدة السلطات المحلية لدى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على مواجهة الدمار الرهيب الذي لحق بأوكرانيا وشعبها والذي تسبب في فرار الملايين بحثًا عن الأمن.
 
وأضاف هوير أن حزمة التضامن الأولية لأوكرانيا والتي سيتم الموافقة عليها قريبا من قبل مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي ستدعم المجتمعات التي ترحب باللاجئين وتأمين المرافق الاجتماعية اللازمة مثل المساكن والمستشفيات والمدارس ورياض الأطفال.
 
وأثنى على دور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، وقيادتهما في تعبئة المجتمع الدولي من أجل دعم أوكرانيا، حيث أدت العملية الروسية على أوكرانيا إلى نزوح أكثر من 6.5 مليون شخص داخليا و3.8 مليون لاجئ خارج البلاد حتى الآن.
 
يذكر أن مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي وافق على توفير 668 مليون يورو لدعم السيولة العاجلة لحكومة أوكرانيا في 4 مارس 2022، بهدف تمكينها من مواصلة تقديم الخدمات العامة الهامة للمواطنين الذين مكثوا في أوكرانيا.

اوروبا

بنك الاستثمار الاوروبى

اللاجئين الاوكران

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