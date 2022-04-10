اليوم السابع
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برلمان البحر المتوسط يمنح جائزته السنوية لعام 2022 لوزير الأوقاف

الأحد، 10 أبريل 2022 09:37 ص
برلمان البحر المتوسط يمنح جائزته السنوية لعام 2022 لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطابًا من السفير سيرجيو بيازي سكرتير برلمان البحر المتوسط لإبلاغه بفوزه بجائزة برلمان البحر المتوسط للعام 2022، تقديرًا لجهوده في نشر ثقافة الحوار والسلام.
 
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن ذلك جاء في خطاب رسمي تلقاه وزير الأوقاف من السفير عاصم حنفي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.
 
من جانبه وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الشكر لبرلمان البحر المتوسط على هذه اللفتة الكريمة التي تعد تقديرًا لدور الدولة المصرية في نشر ثقافة السلام والحوار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وكان برلمان دول البحر المتوسط كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مارس الماضى، خلال جلسته العامة بدورته البرلمانية السادسة عشرة التي افتتحت اليوم بدبي بدولة الإمارات العربية ، تقديرًا لجهوده ودوره في نشر وترسيخ ثقافة السلام ، حيث أهداه رئيس هذه الدورة البرلمانية لدول البحر المتوسط درعًا تذكاريًّا باسم البرلمان المتوسطي، وخلال الجلسة العامة الرئيسة التي ألقى بها وزير الأوقاف كلمته قدم رئيس البرلمان المتوسطي وأمينه العام وقياداته العزاء في وفاة شقيقته.
 
 

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