بدء التصويت بالجولة الأولى للانتخابات الرئاسية فى فرنسا

أ.ش.أ

فتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها أمام 7ر48 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولي للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 12 مرشحا.

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد، أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا أمام الناخبين.. موضحة أن معظم مراكز الاقتراع ستبقى مفتوحة حتى الساعة 7 مساء باستثناء المدن الكبرى حيث يمكن للناخبين الاقتراع حتى الساعة 8 مساء مثل "باريس" و"ليون" و"بوردو" و"ستراسبورج" و"نيس" و"مرسيليا".

ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية مساء اليوم .

ويتصدر استطلاعات الرأي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، بفارق ضئيل عن منافسته مارين لوبان ، حيث سعي كلاهما خلال الأيام القليلة الماضية للتركيز علي ملف الاقتصاد لمغازلة الناخب الفرنسي الذي عاني من التداعيات الاقتصادية المؤلمة للحرب الأوكرانية الدائرة منذ 24 فبراير الماضي.