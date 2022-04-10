اليوم السابع
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الأحد، 10 أبريل 2022 10:39 ص
أكرم القصاص
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بدء التصويت بالجولة الأولى للانتخابات الرئاسية فى فرنسا

الأحد، 10 أبريل 2022 09:39 ص
بدء التصويت بالجولة الأولى للانتخابات الرئاسية فى فرنسا انتخابات فرنسا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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فتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها أمام 7ر48 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولي للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 12 مرشحا.
 
وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد، أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا أمام الناخبين.. موضحة أن معظم مراكز الاقتراع ستبقى مفتوحة حتى الساعة 7 مساء باستثناء المدن الكبرى حيث يمكن للناخبين الاقتراع حتى الساعة 8 مساء مثل "باريس" و"ليون" و"بوردو" و"ستراسبورج" و"نيس" و"مرسيليا".
 
ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية مساء اليوم .
 
ويتصدر استطلاعات الرأي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، بفارق ضئيل عن منافسته مارين لوبان ، حيث سعي كلاهما خلال الأيام القليلة الماضية للتركيز علي ملف الاقتصاد لمغازلة الناخب الفرنسي الذي عاني من التداعيات الاقتصادية المؤلمة للحرب الأوكرانية الدائرة منذ 24 فبراير الماضي.

وفى تصريحات سابقة لراديو آر تي إل الفرنسي ، قبل أيام من انطلاق الانتخابات الفرنسية 2022 ، قالت لوبان إن أولوياتها هي الدفاع عن "القوة الشرائية للعائلات الفرنسية"، وتابعت: "مع قطع واردات الغاز والبنزين [من روسيا] سيكون هناك مأساة للعائلات ‏الفرنسية.. يؤسفني قول ذلك، وأولويتي هي الدفاع عن القوة الشرائية للعائلات الفرنسية".‏

في المقابل، قال ماكرون إن سعي باريس لفرض المزيد من العقوبات ضد روسيا سيكون متزامناً مع إجراءات هامة للتوفير السلع ومصادر بديلة للطاقة ، مع مواجهة موجة التضخم العالمية.

وفى حوار مع صحيفة لو باريسيان اليومية ، حذر ماكرون من التداعيات التي يشكلها فوز لوبان علي الاقتصاد الفرنسي، قائلاً : "لو تم انتخاب لوبان، فإن برنامجها الاجتماعى سيبعد المستثمرين الدوليين، وأن برنامجها سيخلق بطالة هائلة.. الأساس الذى تعتمد عليه لم يتغير"، واصفا برنامجها بأنه عنصرى يهدف إلى تقسيم المجتمع ووحشى للغاية.

 


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