بحوث الصحراء يطلق حملة إرشادية لتحسين سلاسل محصول عباد الشمس بالمنيا

كتبت أسماء نصار

انطلقت فعاليات الحملة الإرشادية لزراعة محصول عباد الشمس الزيتى فى إطار البرنامج البحثى "تحسين سلاسل قيمة محصول عباد الشمس الزيتى بمنطقة غرب المنيا والمناطق المحيطة".

بدأت الحملة بالتوعية بأهمية زراعة محصول عباد الشمس الزيتى لسد الفجوة الغذائية من الزيوت النباتية وتقليل قيمة الورادات، ثم أهمية التوجه نحو التعاقد المسبق على زراعة المحصول، وكذلك تطبيق التوصيات الفنية فى الزراعة.

أشارت الدكتورة إلهام يونس- رئيس الفريق البحثي إلى أن المراحل الأولية لإعداد الحملة الإرشادية، والتى تم خلالها حصر آراء المزارعين حول أهم مشكلات زراعة المحصول الزيتى قد أوضحت عزوف المزارعين عن زراعة الأصناف الزيتية - لعدم توفر منافذ تسويقية تضمن شراء المحصول، وعدم توفر التقاوى بأسعار مناسبة وتحقيقا لهدف البرنامج، والذى يتمثل فى تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة الأصناف الزيتية بدلا من أصناف التسالى، قدم الفريق البحثى للبرنامج عددا من الأنشطة الإرشادية التي قد تساهم في وضع حلـــول تلك المشكلات قيد التنفيذ ومن أهمها : إعداد إجراءات تنسيقية للتعاون مع مركز الزراعة التعاقدية التابع لوزارة الزراعة لضمان الوصول إلى المزارعين وتسهيل تسويق المحصول، وتتضمن أطراف التعاقد كل من : المزارع أو المستثمر كطرف أول، ومركز الزراعة التعاقدية كطرف ثانى، يقوم بتوفير التقاوى المعتمدة من وزارة الزراعة ، ومنها جيزة 120 - وهيئة السلع التموينية كطرف ثالث ، والتى تشترى المحصول بسعر ضمان – 8500 جنيه قابل للزيادة فى حالة إرتفاع الأسعار العالمية، كما يقدم البرنامج البحثى بمركز بحوث الصحراء الدعم الفنى ل 10 حقول إرشادية موزرعة داخل محافظة المنيا بمناطق غرب غرب المنيا ، ومنطقة مصر الوسطى ، بالإضافة إلى مناطق الإئتمان القديمة ببنى مزار .

وقال رئيس مركز بحوث الصحراء أنه فى إطار أنشطة البرنامج التدريبي للحملة الإرشادية في أهم مراحلها قام الفريق البحثى خلال السادس والسابع من شهر إبريل الحالي بتنفيذ يومي حقل ومدرسة حقلية لتدريب المزارعين على أهم الممارسات التي تتعلق بتحسين إنتاجية محصول عباد الشمس الزيتى من خلال زراعة 10 حقول إرشادية موزعين أرجاء المحافظة بكافة مناطقها، حيث تم تخصيص 2 فدان بشركة الريف المصرى لزراعة حقل ارشادي بمنطقة غرب غرب المنيا كما تم تخصيص 4 حقول إرشادية بمراقبة مصر الوسطى.