اليوم السابع
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الأحد، 10 أبريل 2022 07:33 م
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انطلاق مشروع تحديث الأنظمة الكهروميكانيكية بالمسجد النبوي الشريف

الأحد، 10 أبريل 2022 06:05 م
انطلاق مشروع تحديث الأنظمة الكهروميكانيكية بالمسجد النبوي الشريف المسجد النبوي
إيمان حنا

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أعلنت وزارة المالية السعودية عن بدء تنفيـذ مشـروع تحديـث الأنظمة الكهروميكانيكية بالمسجد النبوي الشــريف، والذي يشمل تحديث الأنظمة الصوتية، والسلالم الكهربائية، واللوحات والمولدات الكهربائية، ونظام المراقبة والتحكم، ونظام مكافحة الحريق، ونظام الصرف الصحي، ونظام التكييف، ونظام إنذار الحريق، بالإضافة إلى استبدال وحدات الإنارة بنوع موفر للطاقة.
 
ويجسد المشـروع الذي ينفذ بالتعاون مع إمارة منطقة المدينة المنورة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حرص القيادة واهتمامه بمشاريع الحرمين الشريفين بمكـة المكرمـة والمدينة المنورة، وهو يُعـد مـن المشـاريع الداعمـة لتحقيق مسـتهدفات برنامـج ضيـوف الرحمـن فـي إطـار رؤيـة المملكـة 2030، والسعي لتيسير استضافة قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والمصلين والزوار، وتقديم أفضــل الخدمــات لهـم، فيما بدأت فعليا أعمال المشروع ومن المتوقع اكتمالها في أكتوبـر 2024م وفق أعلى المعايير وأفضـل المواصفـات والتقنيـات.

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