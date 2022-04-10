اليوم.. استكمال محاكمة 6 أجانب بتهمة قتل مواطن فى حدائق القبة

كتب عبد الله محمود

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، محاكمة 6 أجانب، بتهمة قتل مواطن مصرى عمدا مع سبق الإصرار، بسبب علاقة بينه وشقيقة أحدهم، بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الأهالى بعثورهم على شخص مفارق الحياة، وتوصلت المعلومات إلى أن 6 أشخاص أجانب خطفوه تحت تهديد السلاح، واقتادوه إلى مسكنهم وتعدوا عليه بالضرب المبرح، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة متأثرا بإصابته البالغة.

انتقل رجال المباحث وضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب وجود علاقة عاطفية بين المجنى عليه وشقيقة المتهم الأول، بسببها قرروا الانتقام منه.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالة الجناة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم.