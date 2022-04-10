اليابان تقدم 500 مليون دولار إلى مبادرة كوفاكس بهدف توزيع عادل للقاحات

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أعلنت اليابان إنها ستقدم دعم إضافي بقيمة 500 مليون دولار إلى مبادرة كوفاكس التي تهدف إلى التوزيع العادل للقاحات في العالم.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر دولي للمانحين بقيادة تحالف جافي للقلحات والذي جمع ما مجموعه 6.45 مليار دولار بناءً على تعهدات المفوضية الأوروبية والبرازيل وكندا وألمانيا واليابان ودول أخرى- وفق ما نقلته صحيفة جابان تايمز اليابانية.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميدوا كيشيدا خلال المؤتمر إن اللقاحات أداة قوية، ولكن لا يزال هناك عدم مساواة في توزيع اللقاحات في العالم.

وحتى يتم التغلب على كوفيد-19 يجب أن يتم الاهتمام بصحة كل فرد من خلال ضمان التوفر العادل للقاحات في كل دولة ومنطقة.

وأضاف كيشيدا أن حكومته مصممة على قيادة الجهود الدولية للتغلب على فيروس كورونا بالتعاون الوثيق مع الدول الأخرى والمنظمات.