المملكة المتحدة تدعم أوكرانيا بـ 177 مولدا للطاقة

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية ، بحسب وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية ، "تلقت أوكرانيا الدفعة الثانية من مولدات الطاقة المتنقلة، التي قدمتها المملكة المتحدة للحفاظ على إمدادات مستقرة للطاقة في البلاد، وقد وصلت الدفعة الأولى، 21 مولدا، في وقت سابق".

وإجمالا، تعهدت المملكة المتحدة بنقل أكثر من 500 من مولدات الطاقة المحمولة التي ستستخدمها شركات الطاقة العامة والتجارية على حد سواء لضمان إمدادات الكهرباء المستدامة للمرافق الاجتماعية والمنازل والشركات، وستكون المولدات مصدرا احتياطيا للطاقة في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

وقال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو: "إنني ممتن بصدق للحكومة والشركات البريطانية بأكملها لتقديم هذه المساعدة المهمة، وتتمثل إحدى مهامنا الرئيسية في تزويد مواطنينا، والأعمال التجارية، والقوات المسلحة لأوكرانيا بإمدادات مستقرة للطاقة".