الكشف على 36 ألفا و976 رأس ماشية و دواجن خلال أسبوع بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة على تضافر الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية و الإبلاغ عن الاشتباه فى أية أمراض وبائية وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيوانى بصورة آمنة لمواطنى المحافظة.

وصرح الدكتور أحمد عياده - مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة عن قيام إدارة الرعاية البيطرية بالمديرية خلال الأسبوع المنتهى فى 7/4/2022 بعلاج 36976 رأس ماشية و دواجن عبارة عن ( حالات باطنة 691 - طفيليات خارجية 23100 - طفيليات داخلية 12970 - حالات دواجن 200 حاله - طفيليات دم 3 حالات ).