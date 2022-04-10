القبض على 5 من أخطر المطلوبين قضائياً فى ميسان بالعراق

وذكرت الخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) "استناداً للجهد الاستخباري والمعلومات الميدانية الدقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ميسان وبعد استحصال الموافقات القضائية من القبض على 4 من أخطر المطلوبين للقضاء بتهم إرهابية وجنائية مختلفة من ضمنها الاعتداء المسلح على مباني الشركات النفطية من أجل ابتزازها، إضافة إلى التهريب والتزوير وجرائم القتل العمد".

وأضافت الخلية أنه بعملية نوعية أخرى، تمكنت المفارز ذاتها بكمين محكم من استدراج تاجر للمخدرات والقبض عليه وضبط (2) كجم من مادة الكرستال كانت بحوزته.