القابضة الكيماوية: نرحب بمشاركة القطاع الخاص لتطوير مصانع راكتا والدلتا للأسمدة

كتب عبد الحليم سالم

أكد المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للقابضة للصناعات الكيماوية أن القابضة ترحب بمشاركة القطاع الخاص فى تحديث وتطوير وتدشين مصانع جدية للورق فى الشركة العامة للورق بالإسكندرية راكتا وفى شركة الدلتا للأسمدة سماد طلخا بالدقهلية.

وأضاف عماد الدين مصطفى لـ"اليوم السابع" أن تطورى مصانع راكتا سيتكلف نحو 200 مليون دولار وبالتالى بدانا الترويج لها فى القطاع الخاص لمشاركة رجل اعمال او شركة تعمل فى نفس المجال وذلك بما يتناسب مع خطط تطوير تلك المصانع.

أوضح أن القطاع الخاص شريك إساسة فى التنمية والدولة توليه اهتماما كبيرا للغاية وهو مرحب به أيضا فى تحديث وتطوير مصانع الدلتا للأسمدة والتى تتكلف كثيرا، لافتا أن شراكة القطاع الخاص ستساهم فى إيجاد التمويل المناسب للشركتين.

حيث أن الدراسة الفنية لشركة الدلتا للاسمدة بواسطة شركة Technip الإيطالية، تتكلف كثيرا وتهدف إلى تحويل الشركة إلى الربحية من خلال المصانع الجديدة، وخفض معدلات استهلاك الطاقة، بالمقارنة بمعدلات الاستهلاكى العالمية، بجانب التوافق مع البيئة مع قوانين البيئة المصرية.

وتابع أن المكتب الهندى C2C انتهى من عمل دراسة لتطوير مصانع راكتا لاقت القبول.