العثور على ثالث جثة لشخص كورى من أفراد طاقم السفينة المنكوبة غرب تايوان

وأوضحت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأحد، أنه تم العثور على رفات أحد أفراد طاقم السفينة "كيوتو 1" المفقودين في المياه جنوب شرق بينغو في تايوان، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قريب في تايوان.

وأشارت إلى أن جميع أفراد طاقم السفينة الستة هم مواطنون كوريون جنوبون، مضيفة أن الجثتين اللتين تم العثور عليهما يوم الجمعة الماضية كانتا لاثنين من أفراد الطاقم.

وكانت السفينة "كيوتو 1" في طريقها إلى ميناء باتام الإندونيسي من مدينة بوسان بكوريا الجنوبية أثناء سحبها للسفينة "كيوتو 2"، وتواصل السلطات التايوانية وخفر السواحل الكورية الجنوبية البحث عن أفراد الطاقم الثلاثة المفقودين المتبقيين.