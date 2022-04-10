الصحة: كورونا ما زال موجودا ويجب الاستمرار فى اتباع إجراءات الوقاية

كتب وليد عبد السلام

حذرت وزارة الصحة والسكان من تخلى المواطنين عن الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال شهر رمضان، مؤكدة أن فيروس كورونا مازال موجودا وهناك إصابات.

وقالت وزارة الصحة، إنه يجب الحرص على التباعد الاجتماعي والاستمرار فى ارتداء الكمامة وتطهير الأسطح وغسيل اليد بشكل مستمر مع اتباع تعليمات ونظم الغذاء الصحي الذى يعمل على تقوية المناعة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.