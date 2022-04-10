اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 أبريل 2022 12:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تكشف أهمية الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لكبار السن

الأحد، 10 أبريل 2022 12:00 ص
الصحة تكشف أهمية الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لكبار السن تلقيح كبار السن بلقاح كورونا
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن لكبار السن بعد مرور 3 شهور من حصولهم على الجرعة الثانية من لقاح كورونا تلقى الجرعة التنشيطية الثالثة بأى من المراكز الخاصة بلقاح كورونا دون التقيد بمركز معين.

وأضافت وزارة الصحة، أن الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا مهمة لحماية كبار السن من مخاطر الإصابة بعدوى كورونا، كما أنها تعمل على تعزيز المناعة .

تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف


الصحة

لقاح كورونا

كبار السن

اليوم السابع بلس

الجرعة الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة