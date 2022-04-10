اليوم السابع
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الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بأسوان والإسكندرية اليوم وغدا

الأحد، 10 أبريل 2022 12:12 م
الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بأسوان والإسكندرية اليوم وغدا وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا، قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة، وذلك بمحافظة أسوان والإسكندرية. 
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".
 
يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات. 
 
 
 
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الصحة

قافلة طبية

الاسكندرية

اسوان

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