اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 أبريل 2022 04:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق مخزن أخشاب فى دار السلام دون إصابات

الأحد، 10 أبريل 2022 02:44 م
السيطرة على حريق مخزن أخشاب فى دار السلام دون إصابات سيارات الإطفاء- أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة فى السيطرة على حريق داخل مخزن أخشاب فى منطقة دار السلام، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات، وتم ندب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وهل هناك شبهه جنائية من عدمه.
 
كانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا باندلاع حريق داخل مخزن أخشاب فى منطقة دار السلام، وفور تلقي البلاغ تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني ومحاصرت النيران والسيطرة على الحريق، حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق مخزن

سيارات الإطفاء

الحماية المدنية

امن القاهرة

حرائق القاهرة

حريق القاهرة

حريق مخزن أخشاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة