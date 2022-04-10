السيطرة على حريق مخزن أخشاب فى دار السلام دون إصابات

كتب ـ عبد الرحمن سيد

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة فى السيطرة على حريق داخل مخزن أخشاب فى منطقة دار السلام، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات، وتم ندب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وهل هناك شبهه جنائية من عدمه.

كانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا باندلاع حريق داخل مخزن أخشاب فى منطقة دار السلام، وفور تلقي البلاغ تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني ومحاصرت النيران والسيطرة على الحريق، حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.