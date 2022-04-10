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السكة الحديد تبدأ اليوم حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المقرر تحركها 24 رمضان

الأحد، 10 أبريل 2022 10:31 ص
السكة الحديد تبدأ اليوم حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المقرر تحركها 24 رمضان قطارات السكة الحديد
كتب ــ رضا حبيشى

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تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم الأحد، طرح الحجز مقاعد قطارات عيد الفطر المدرجة ضمن جداول التشغيل اليومية الطبيعية المقرر تحركها يوم 25 أبريل الموافق 24 رمضان.
 
كما تقوم هيئة السكة الحديد غدا الإثنين بطرح للحجز أمام المسافرين مقاعد القطارات المقرر قيامها 26 أبريل الموافق 25 رمضان، والثلاثاء المقبل طرح للحجز مقاعد القطارات المقرر قيامها يوم 27 أبريل الموافق 26 رمضان.
 
وتطرح هيئة السكة الحديد للحجز يوم الأربعاء المقبل مقاعد القطارات المقرر قيامها 28 أبريل الموافق 27 رمضان، والخميس المقبل تطرح للحجز مقاعد القطارات المقرر قيامها يوم 29 أبريل الموافق 28 رمضان، والجمعة المقبل تطرح للحجز مقاعد القطارات المقرر قيامها 30 أبريل الموافق 29 رمضان.
 
وأكدت مصادر مسئولة لليوم السابع أنه تم وضع قواعد للحجز تتضمن حجز مقاعد القطارات المكيفة المدرجة بجداول التشغيل اليومية قبل السفر بـ 14 يوميا، على أن يكون الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى لكل راكب وإتاحة 4 تذاكر فقط لكل راكب كحد أقصى، بالإضافة إلى تشديد الرقابة أمام شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية لمواجهة محاولات تسريب تذاكر فترة العيد وبيعها بالسوق السوداء. 
 
 
 
 

السكة الحديد

حجز قطارات العيد

حجز تذاكر العيد

تذاكر السكة الحديد

حجز العيد

اليوم السابع بلس

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