السفارة الكورية تنظم إفطارًا للأصدقاء من ذوى الهمم من مدينة المحلة الكبرى

كتبت رباب فتحى

استضافت سفارة جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة إفطارًا رمضانيًا في السابع من أبريل، حيث قامت بدعوة أعضاء من فريق القلوب البيضاء وطلاب قسم اللغة الكورية وآدابها بجامعة عين شمس بمنزل السفير في المعادي للاحتفال بروح الشهر الكريم بما يتضمنه من الحب والرعاية والمشاركة، وفقا لبيان من سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة اليوم.



السفير الكورى الجنوبى

وقال البيان إن فريق القلوب البيضاء تأسس في مدينة المحلة الكبرى لإحياء الفلكلور المصري وهو يتكون من خمسين فردًا من ذوي الهمم الذين يتمتعون بمواهب موسيقية مذهلة وقلوب نقية كما هو اسم الفريق.



جانب من الفعالية

وحافظت السفارة على علاقة صداقة مع الفرقة الموسيقية من ذوي الهمم حيث قابل السفير هونج جين ووك المؤديين الشباب لأول مرة في "مهرجان الطبول الدولي والفنون التراثية " الذي تم افتتاحه بالقاهرة في يونيو الماضي حيث أتيحت لهم الفرصة لعزف الساكسفون مع فرق مصرية وأجنبية أخرى أمام الجمهور المصري.

كما أعرب السفير هونج عن مدى إعجابه بالعرض الذي بدأ بعد وقت الإفطار، وأعرب عن رغبته أن يكون شهر رمضان فرصة لجميع الناس حتى يدركوا أن اختلافاتنا ما هي إلا فراغات يمكن أن تملئ بالصداقة والحب على الرغم من اختلافاتنا حتى لا تفرقنا هذه الاختلافات.