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الرئيس السيسي يتابع مشروعات الكهرباء ويوجه بالتوسع فى تعزيز الطاقة المتجددة

الأحد، 10 أبريل 2022 01:26 م
الرئيس السيسي يتابع مشروعات الكهرباء ويوجه بالتوسع فى تعزيز الطاقة المتجددة جانب من الإجتماع
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر المرقبى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

 

وصرح السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية".

 

واستعرض الدكتور محمد شاكر المشروعات القومية فى قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً التى تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكة مع الخبرة الأجنبية، وذلك فى إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التى تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية فى مصر بحلول عام 2035. 

 

وفى هذا الإطار، وجه الرئيس بالتوسع فى الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التى تعتمد عليها عملية التنمية فى مصر، بما فيها التوسع فى طاقة الرياح من خلال الوحدات عالية الإنتاج لتوليد الكهرباء.

 

جانب من الاجتماع

 

جانب من الاجتماع

 


السيسي

الرئيس السيسي

الكهرباء

الطاقة الجديدة والمتجددة

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