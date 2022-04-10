اليوم السابع
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الأحد، 10 أبريل 2022 03:16 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة الدكتورة ليلى موسى محمود

الأحد، 10 أبريل 2022 02:06 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة الدكتورة ليلى موسى محمود الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ.ش.أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد عادل الشاذلي؛ للتعزية في وفاة الدكتورة ليلى موسى محمود، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة .

 


الرئيس عبد الفتاح السيسى

الدكتورة ليلى موسى محمود

الرئيس السيسى

العميد عادل الشاذلي

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