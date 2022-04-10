الرئيس الأوكرانى يثمن مساعدات كندا لبلاده

وكتب زيلينسكي في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حسب ما أوردته وكالة "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الأحد، "أجريت محادثة هاتفية مع جاستن ترودو وشكرته على دعم حملة "ستاند آب فور يوكراين" #StandUpForUkraine، للحصول على مساعدة مالية بقيمة مليار دولار كندي و500 مليون دولار أمريكي من الدعم الدفاعي الإضافي ... معا نحن أقوى!"

وتخطط كندا خلال العامين الحالي والمقبل لتزويد أوكرانيا بمبلغ 500 مليون دولار كندي كمساعدات عسكرية (حوالي 416 مليون دولار) وما يقرب من مليار دولار كندي (حوالي 830 مليون دولار) لدعم الالتزامات الحكومية.