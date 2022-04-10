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الدفاع الروسية: مروحيات دمرت قافلة أوكرانية ضمت أسلحة ومضادات للطيران

الأحد، 10 أبريل 2022 09:04 ص
الدفاع الروسية: مروحيات دمرت قافلة أوكرانية ضمت أسلحة ومضادات للطيران الحرب بين روسيا واوكرانيا
كتب ــ محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مروحيات دمرت قافلة أوكرانية ضمت أسلحة ومضادات للطيران، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وشنت روسيا منذ 24 فبراير الماضي عملية عسكرية على أوكرانيا، بهدف نزع السلاح وتحييد كييف، التي سعت للانضمام إلى حلف الناتو - أمر وجدته موسكو يهدد أمن وسلام أراضيها مع الدولة الحدودية- وتقلت روسيا جراء تلك الخطوة حزم متتالية من العقوبات الأوروبية والغربية على صعيد اقتصادي ومالي وتكنولوجي طالت النخبة الروسية وأبرز بنوكها، فيما تلقت أوكرانيا مساعدات أمنية واقتصادية وإغاثية لذات الأسباب.

 

 


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