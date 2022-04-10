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الحكومة تنفى تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد

الأحد، 10 أبريل 2022 12:28 م
الحكومة تنفى تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد انفوجراف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من  أنباء بشأن صدور قرار بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021/2022 بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021/2022 بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أنه سيتم عقد جميع الامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والتي من المقرر أن  تعقد خلال شهر يونيو المقبل وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، مُناشدةً جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 
وفي سياق متصل، جارٍ حالياً تطعيم الطلاب والعاملين بالجامعات وأعضاء هيئة التدريس بالجرعة الثالثة لفيروس كورونا، وفقًا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات خاصة للحالات التي حددتها وزارة الصحة، مع منع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين غير الحاصلين على اللقاح من دخول الامتحانات، مع الالتزام بتقديم تحليل PCR كل ثلاثة أيام في حال وجود عذر طبي قهري يحول دون الحصول على التطعيم، وذلك حرصًا على سلامة جميع المُنتسبين للمجتمع الأكاديمي.
انفوجراف
انفوجراف

 


امتحانات الفصل الدراسي

مجلس الوزراء

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