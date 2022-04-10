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الجيش الروسى يتهم أوكرانيا بالتخطيط لاستفزازات متعددة

الأحد، 10 أبريل 2022 10:16 م
الجيش الروسى يتهم أوكرانيا بالتخطيط لاستفزازات متعددة أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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اتهمت وزارة الدفاع الروسية السلطات الأوكرانية اليوم الأحد بالتحضير لعمليات مميتة "بعلم كاذب" ونظمت تصوير فظائع روسية مزعومة في بلدات وسط وشرق أوكرانيا.


وقال المسؤول العسكري في كييف ميخائيل ميزينتسيف في إفادة صحفية إن "مسؤولي كييف بدعم من الغرب يعدون لـ " مذابح شنيعة" على حد وصفه، ضد المدنيين في جمهورية لوهانسك الشعبية لإلقاء اللوم على القوات المسلحة الروسية و قوات لوهانسك الشعبية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.


وتابع الكولونيل الروسي إن صحفيين أجانب شوهدوا وهم يصلون إلى مستشفى في بلدة كريمينا في منطقة لوهانسك لإلتقاط صور مزيفة لقصف سيارات الإسعاف من قبل القوات الروسية.


وقال ميزينتسيف إنه سيتم تنظيم حدث إعلامي آخر في قرية راهيفكا في منطقة وسط كييف حيث تخطط القوات الأوكرانية لنبش مقبرة جماعية أمام الكاميرا بمساعدة خبراء الطب الشرعي والشرطة الوطنية.


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