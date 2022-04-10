اليوم السابع
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الثلاثاء.. "أفلوطين والغنوصيون" فى محاضرة بمكتبة الإسكندرية

الأحد، 10 أبريل 2022 03:22 م
الثلاثاء.. "أفلوطين والغنوصيون" فى محاضرة بمكتبة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

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تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع معهد دراسات البحر المتوسط بمؤسسة البحوث والتكنولوجيا، محاضرة بعنوان "أفلوطين والغنوصيون"، يلقيها الدكتور مارك ج. إدواردز أستاذ علم الآبائيات (الباترولوجيا) المشارك بكلية اللاهوت والدين، جامعة أكسفورد، المملكة المتحدة، وذلك الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 إبريل 2022، عبر تطبيق زووم.

 

وتلقى المحاضرة الضوء على محاولات تعريف الغنوصيين بهراطقة المسيحية، بالأخص فورفوريوس الذى يخبرنا فى كتابه "حياة أفلوطين" أن الغنوصيين كانوا مسيحيين مهرطقين، وستركز المحاضرة أيضا على مدى تأثرهم بنومينيوس أفاميا، والصلة بين نقد أفلوطين وسيلسوس الموجه صراحة ضد المسيحيين.

 

جدير بالذكر أن مارك ج. إدواردز عمل مدرس لاهوت بكلية كرايست تشيرش، أكسفورد، ومحاضرًا جامعيًّا وأستاذًا مشاركًا فى علم الآبائيات فى كلية اللاهوت والدين، جامعة أكسفورد منذ عام 1993. حصل على لقب أستاذ الدراسات المسيحية المبكرة عام 2014. تشمل كتبه «أوريجانوس ضد أفلاطون» (2002)، و«الكاثوليكية والبدعة فى الكنيسة المبكرة» (2009)، و«الصورة والكلمة والله فى القرون المسيحية المبكرة» (2012)، و«أديان الإمبراطورية القسطنطينية» (2015)، و«أرسطو والفكر المسيحى المبكر» (2019 ).


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