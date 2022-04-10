التعليم العالي: تطور كبير بمعدلات تنفيذ إنشاءات بجامعة بني سويف الأهلية

كتب محمد صبحى

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا من الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة التفقدية لمقر جامعة بني سويف الأهلية بمحافظة بني سويف، وذلك في إطار متابعة انتظام سير الأعمال الإنشائية في الجامعات الأهلية الجديدة.

وأشار التقرير إلى تطور كبير في معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مباني الجامعة، حيث تم الانتهاء من المباني الرئيسية، وجار الانتهاء من التشطيبات الداخلية النهائية، مؤكدًا الالتزام بمعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقًا للجداول الزمنية المحددة وبمعدلات غير مسبوقة في جامعة بني سويف الأهلية.

وتقدم جامعة بني سويف الأهلية في مرحلة التشغيل الأولى برامج دراسية جديدة ومميزة، العديد منها برامج بينية بواقع عدد (30) برنامج بـ (11) كلية، منها: الصيدلة فارم دي - الطب والجراحة العامة (البرنامج التكاملي) - طب الفم والأسنان - العلاج الطبيعي - الإلكترونيات واتصالات الفضاء - الطاقة الجديدة والمستدامة - التصميم المعماري والعمارة الرقمية - برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات - هندسة الأمن السيبرانى - علوم المواد وتكنولوجيا النانو - جيولوجيا البترول والتعدين - الكيمياء الحيوية - العلوم والهندسة الضوئية - الكيمياء التطبيقية - الصحافة الرقمية والتليفزيونية - الإنتاج التليفزيوني والسينمائي - برنامج المحاسبة باللغة الإنجليزية - المحاسبة والتمويل الدولي - ريادة الأعمال وإدارة المشروعات - تصميم وفنون الوسائط الرقمية - السياسة والاقتصاد - التنمية المستدامة والسكان - علم النفس التطبيقي - المساحة والخرائط ونظم المعلومات - برنامج اللغة العربية وتقنياتها الحاسوبية - بالإضافة إلى برامج اللغات وآدابها من الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الصينية، والروسية).

جدير بالذكر أن جامعة بني سويف الأهلية تقع على مساحة 42 فدان وتضم عدة مباني منها، "إدارة الجامعة - عدد (6) مباني أكاديمية موزعة على القطاعات الرئيسية (2 طبي، 2 هندسي، 1 علوم أساسية وتطبيقية، و1 علوم إنسانية واجتماعية) - عدد (2) مبنى للورش - مبنى المعامل"، بالإضافة إلى الساحة الإدارية، والساحة الأكاديمية، والمنطقة الترفيهية والخدمات الطلابية، وتضم مباني الكليات مدرجات وفصول تدريب ومعامل وورش تدريب مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، ومكاتب إدارية.