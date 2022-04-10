"التضامن" بالبحر الأحمر تعلن وصول 70 طن مواد غذائية لأهالى حلايب وشلاتين

البحر الأحمر- عماد عرفة

استقبلت مديرية التضامن الاجتماعي، بمحافظة البحر الأحمر اليوم، قافلة أحدى مؤسسات التنمية تضم 70 طن مواد غذائية، وذلك ضمن هدية الرئيس السيسي لأهالي حلايب وشلاتين.

واكدت محافظة البحر الأحمر في بيان لها أن مؤسسة ديارنا نسقت مع وزارة التضامن الاجتماعي ، فى الفترة من 6 ابريل وحتى 9 ابريل 2022 لارسال 70 طن مواد غذائية لأهالي حلايب وشلاتين .

من جانبه قال رئيس المؤسسة أن القافلة عبارة عن 70 طن بالمواد الغذائية ، تحوى 3500 كرتونة مواد غذائية مضيفا أن القافلة جاءت بهدف توفير عدد من الاحتياجات اللازمة للاهالى ، بعد عمل حصر للمستحقين بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي .

من جانبه قال مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر أن تم توزيع 1700 كرتونة في مدينة الشلاتين و1500 كرتونة في مدينة حلايب، تشمل كلا منهم على " أرز ، مكرونة ، بقوليات ، سكر ، شاى ، سمنة وزيت ، وخضار مجفف وبلح" .

وأشار الي أن تلك القافلة تعد من أكبر القوافل الغذائية التى تصل الي حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر .