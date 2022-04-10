التحقيقات: غريق العياط هرب من حرارة الجو فلقى مصرعه غرقًا فى نهر النيل

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل غرق شاب بنهر النيل فى العياط، حيث تبين أنه نزل إلى مياه النيل للسباحة هربًا من حرارة الجو؛ إلا أنه تعرض للغرق، ولا توجد شبهة جنائية حول الواقعة.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الشاب، وتسلمت أسرته جثمانه بعد انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، حيال الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل في العياط، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن شابا خلال السباحة بنهر النيل تعرض للغرق، وتم انتشال جثته.

حدد رجال المباحث هوية الشاب الغارق، وتم استدعاء أفراد أسرته، والاستماع لأقوال شهود العيان، وتوصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأن إسفكسيا الغرق وراء وفاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.